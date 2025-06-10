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Томас Франк станет главным тренером «Тоттенхэма» — Романо

Томас Франк станет главным тренером «Тоттенхэма» — Романо
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Датчанин Томас Франк, возглавляющий «Брентфорд», станет главным тренером лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Брентфорд» согласился отпустить Франка в стан «шпор» за сумму около € 12 млн. Ранее сообщалось, что клуб и тренер уже согласовали проект, зарплату, срок контракта, бюджет, позиции и потенциальные цели во время летнего трансферного окна.

6 июня «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне «шпоры» под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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