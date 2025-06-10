«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2025/2026

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте представила новый домашний комплект формы, в котором клуб будет выступать в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором немецкого клуба выступает компания adidas.

Фото: ФК «Бавария»

Немецкий клуб также будет выступать в новой форме на клубном чемпионате мира, которой пройдёт в США с 14 июня по 13 июля. «Бавария» выступает в одной группе с «Окленд Сити», «Бока Хуниорс» и «Бенфикой».

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 34 чемпионских титула и 20 Кубков Германии, а также шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА. В конце 2013-го мюнхенская команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.