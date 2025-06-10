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Кирилл Глебов назвал самых быстрых футболистов ЦСКА

Кирилл Глебов назвал самых быстрых футболистов ЦСКА
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19-летний вингер ПФК ЦСКА Кирилл Глебов назвал самых быстрых футболистов московского клуба.

— На тренировках мы иногда бегаем спринт, судя по датчикам, я набрал 36,5 км/ч. Это мой максимум. Но понятно, что в игре такого нет, чтобы взять и просто пробежать 50 метров на максимальной скорости. В какой-то игре видел 35 с чем-то км/ч. Но если работать в зале, прогрессировать, можно дойти и до 37, как Гарет Бэйл.

— В ЦСКА ты самый быстрый?
— По этим датчикам — да. Но есть Круговой, он тоже 36,4 бежит, Шуманский — 36,2. То есть большого отрыва нет, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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