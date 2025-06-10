Круговой: Тороп конкурирует с Акинфеевым и Сафоновым за звание лучшего вратаря России

Левый защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, кто на данный момент является лучшим вратарём страны.

— Ты играешь в ЦСКА с Акинфеевым, в сборной с Сафоновым. Кто лучший вратарь России сейчас?

— Ха, хороший вопрос. Оба сильные, но по-своему.

— Кто третий с ними конкурирует?

— Тороп. Он хороший вратарь.

— Как думаешь, увидим его однажды в Европе?

— Думаю, он будет предан ЦСКА, как Игорь Акинфеев, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Владислав Тороп провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.