Деку рассказал о сложностях в работе в совете директоров «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о сложностях в работе в совете директоров каталонского клуба.

«Жизнь члена совета директоров в «Барселоне» полна стресса, с напряжённой ежедневной рутиной. Это похоже на график игрока с точки зрения поездок, но разница в том, что ваша работа не заканчивается после матчей. Я всегда стараюсь посещать Бразилию, но на данном этапе это сложнее — не могу позволить себе делать длительные перерывы.

Как игрок ты не имеешь особого представления; это совершенно другой мир, нежели управление. Игрок не участвует и не осознаёт масштаба ответственности, связанной с управлением клубом», — приводит слова Деку Barca Universal.