Экс-игрок сборной Беларуси Калачёв поделился ожиданиями от матча с Россией
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Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча белорусов с Россией. Игра состоится сегодня, 10 июня, в Минске.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У каждой из команд стоят свои задачи. Сборные захотят проверить игроков, которые выйдут. У России приличный состав. Беларуси есть что доказать. Мне кажется, не будет повторения предыдущей встречи. Что-то меняется в сборной Беларуси. Команда уже чуть другая — много молодых и амбициозных ребят. Матч будет конкурентоспособным. Но посмотрим, как получится», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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