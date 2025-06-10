Экс-игрок сборной Беларуси Калачёв поделился ожиданиями от матча с Россией

Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча белорусов с Россией. Игра состоится сегодня, 10 июня, в Минске.

«У каждой из команд стоят свои задачи. Сборные захотят проверить игроков, которые выйдут. У России приличный состав. Беларуси есть что доказать. Мне кажется, не будет повторения предыдущей встречи. Что-то меняется в сборной Беларуси. Команда уже чуть другая — много молодых и амбициозных ребят. Матч будет конкурентоспособным. Но посмотрим, как получится», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.