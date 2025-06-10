Нападающий ЦСКА Глебов: Слава Тороп сыграет ещё не один финал в качестве главного вратаря

19-летний вингер ПФК ЦСКА Кирилл Глебов высказался о перспективах вратаря Владислава Торопа, который недавно подписал новый контракт с армейцами.

— Не заметил, Слава Тороп не расстроился, что не сыграл в финале Кубка России?

— Думаю, Слава всё прекрасно понимает. Это финальный матч, где нет я или ты, есть команда. А если она побеждает, то всё сделано правильно. Слава сыграет ещё не один финал, где он будет главным вратарём команды, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В минувшем сезоне воспитанник клуба провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.