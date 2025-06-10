«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму на сезон-2025/2026

Английский «Манчестер Сити» на своём официальном сайте презентовал гостевую форму на сезон-2025/2026 от немецкого спортивного бренда Puma.
Фото: ФК «Манчестер Сити»
Фото: ФК «Манчестер Сити»
«Легендарная двухцветная лента переосмыслена с помощью акварельной палитры на фоне нарисованной вручную графики. Эта футболка — свежий взгляд на любимую фанатами модель и, как всегда у «Манчестер Сити», она обладает яркой индивидуальностью.
На гостевом комплекте формы изображена уникальная повторяющаяся графика, вдохновлённая болельщиками и разработанная в сотрудничестве с нью-йоркским дизайнером одежды KidSuper. Также была выпущена специальная вратарская форма в неоново-оранжевой расцветке с чёрно-жёлтыми полосками», — говорится в заявлении на сайте клуба.