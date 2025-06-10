Николай Комличенко подписал трёхлетний контракт с «Локомотивом»

Экс-нападающий «Ростова» Николай Комличенко подписал трёхлетний контракт с московским «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб планирует объявить о трансфере в ближайшие два дня, когда получит все документы.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее в СМИ возникали слухи, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является, «Спартак», ПФК ЦСКА и другие команды.