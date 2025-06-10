Василий Иванов: хотелось бы, чтобы в ЦСКА пришёл российский тренер

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов заявил, что ему хотелось бы, чтобы армейцев возглавил российский тренер.

«Хотелось бы, чтобы в ЦСКА пришёл российский специалист. Всегда хотел, чтобы в клубе работали свои. Но руководство будет решать, кто будет работать. Понятно, что нужен опытный тренер. Всё-таки ЦСКА — команда с большими задачами. Клуб уже обжигался об молодых тренеров. Нужен специалист, у которого уже есть опыт. Уверен, что найдут хорошего», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб возглавил клуб в июне 2024 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России по футболу.