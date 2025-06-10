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Экс-игрок ЦСКА Василий Иванов: клуб найдёт ещё одного Николича

Экс-игрок ЦСКА Василий Иванов: клуб найдёт ещё одного Николича
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Экс-игрок ПФК ЦСКА Василий Иванов отреагировал на уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

«Николич показал хороший результат в ЦСКА. Все удивились. Но есть профессиональная сторона. Тренер получил предложение от хорошего клуба, который участвует в еврокубках. Нравится профессиональный подход ЦСКА к этому вопросу. Клуб смотрит не только на свои интересы, но и на интересы тренера. Николич же не за спиной это делает. Встретились, поговорили. Руководство клуба прекрасно понимает ситуацию. Плюс что Николич получил предложение после своей работы в ЦСКА. Клуб найдёт ещё одного Николича», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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