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Нападающий ЦСКА Глебов назвал преимущество армейцев перед «Зенитом» и «Краснодаром»

Нападающий ЦСКА Глебов назвал преимущество армейцев перед «Зенитом» и «Краснодаром»
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19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, в чём у армейского клуба есть преимущество над «Зенитом» и «Краснодаром».

— На твой взгляд, в чём у ЦСКА есть преимущество перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими конкурентами?
— В том, что у ЦСКА костяк состоит из россиян. Да, есть иностранцы, но основополагающие игроки — Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев. И, повторюсь, у нас нет разделения на молодых и старых, все на одной волне и вносят вклад. Думаю, это самое важное в команде», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

ЦСКА занял третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков в 30 турах. Отставание от «Краснодара», чемпиона страны, составило восемь очков.

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