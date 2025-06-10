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Гендиректор «Черноморца»: Шишкарёва ввели в заблуждение, но все вопросы были закрыты

Гендиректор «Черноморца»: Шишкарёва ввели в заблуждение, но все вопросы были закрыты
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Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал о состоявшемся разговоре с председателем совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкарёвым, который ранее заявлял, что подозревает его в попытке манипуляции результатом матча с «Сочи». Позднее Шишкарёв сделал новое заявление, в котором заявил, что тема закрыта.

«У нас состоялся разговор с Шишкарёвым. Все вопросы были закрыты. По-другому и не могло быть. Как я и говорил, нам нужен был диалог. Руководителя ввели в заблуждение. Предоставили странную информацию. Но кто и зачем — уже другое дело», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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