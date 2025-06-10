«Локомотив» анонсировал новый трансфер, отметив, что перехватил игрока у «Спартака»

Московский «Локомотив» анонсировал новый трансфер. Клуб опубликовал весьма креативный ролик в стиле компьютерной игры. На нём главный герой (волк из мультфильма «Ну, погоди!») пробегает мимо стадионов «Краснодара» и «Спартака». В итоге он оказывается на стадионе «Локомотива» и подписывает контракт с клубом. Вероятнее всего, речь идёт о нападающем Николае Комличенко. Ранее СМИ сватали его в «Краснодар» и «Спартак». Однако, по информации «Чемпионата», игрок подписал контракт с «Локо».

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее в СМИ возникали слухи, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является, «Спартак», ПФК ЦСКА и другие команды.