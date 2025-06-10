Клаудио Раньери отказался от предложения возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, ныне работающий в руководстве клуба, отказался от предложения возглавить сборную Италии. Специалист решил сосредоточиться на работе в римской команде.

«Я благодарю президента Гравину за возможность тренировать национальную команду. Это большая честь, но я подумал и решил полностью остаться в распоряжении «Ромы» в моей новой роли. Владельцы клуба оказали мне полную поддержку и содействие в любом принятом мной решении, но выбор остаётся за мной», — приводит слова Раньери журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера сборной Италии, которую он возглавлял с сентября 2023 года.