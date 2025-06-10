Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудио Раньери отказался от предложения возглавить сборную Италии

Клаудио Раньери отказался от предложения возглавить сборную Италии
Комментарии

Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, ныне работающий в руководстве клуба, отказался от предложения возглавить сборную Италии. Специалист решил сосредоточиться на работе в римской команде.

«Я благодарю президента Гравину за возможность тренировать национальную команду. Это большая честь, но я подумал и решил полностью остаться в распоряжении «Ромы» в моей новой роли. Владельцы клуба оказали мне полную поддержку и содействие в любом принятом мной решении, но выбор остаётся за мной», — приводит слова Раньери журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера сборной Италии, которую он возглавлял с сентября 2023 года.

Материалы по теме
Спаллетти может приостановить карьеру из-за ситуации в сборной Италии — Импалломени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android