«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о подписании экс-нападающего «Ростова» Николая Комличенко. Стороны подписали контракт сроком на три года, о чём ранее первым сообщал «Чемпионат».

«Добро пожаловать, Комли», — написала пресс-служба железнодорожников.

За московскую команду Комличенко будет играть под 27-м номером.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее в СМИ возникали слухи, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является, «Спартак», ПФК ЦСКА и другие команды.