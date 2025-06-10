Кирилл Глебов поставил оценку прошедшему сезону ЦСКА в РПЛ

19-летний вингер московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов поставил оценку армейской команде за сезона-2024/2025.

— Оценка сезона для ЦСКА выше среднего. Но всё-таки не отлично, потому что первое место не так далеко, но и не так близко, как хотелось бы.

— А личный итог какой? Доволен?

— Что-то похожее с общим, потому что осень провёл не так, как весну. Даже можно сказать, что за проведённое время у меня маловато действий в РПЛ — 1+1. Хочется большего, с каждым сезоном увеличивать и увеличивать статистику, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

ЦСКА занял третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков в 30 турах. При этом армейцы завоевали Кубок России.