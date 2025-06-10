Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Глебов поставил оценку прошедшему сезону ЦСКА в РПЛ

Кирилл Глебов поставил оценку прошедшему сезону ЦСКА в РПЛ
Комментарии

19-летний вингер московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов поставил оценку армейской команде за сезона-2024/2025.

— Оценка сезона для ЦСКА выше среднего. Но всё-таки не отлично, потому что первое место не так далеко, но и не так близко, как хотелось бы.

— А личный итог какой? Доволен?
— Что-то похожее с общим, потому что осень провёл не так, как весну. Даже можно сказать, что за проведённое время у меня маловато действий в РПЛ — 1+1. Хочется большего, с каждым сезоном увеличивать и увеличивать статистику, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

ЦСКА занял третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков в 30 турах. При этом армейцы завоевали Кубок России.

Материалы по теме
«Позавтракал, поиграл в PlayStation, выиграли Кубок России». Самый быстрый в ЦСКА
Эксклюзив
«Позавтракал, поиграл в PlayStation, выиграли Кубок России». Самый быстрый в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android