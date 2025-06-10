В футбольной ассоциации Польши сделали заявление о ситуации с Робертом Левандовским

Польская футбольная ассоциация выступила с официальным заявлением о ситуации со сменой капитана национальной команды. Ранее стало известно, что нападающий Роберт Левандовски был лишён капитанской повязки и после этого решил больше не играть за национальную команду до смены главного тренера.

«В связи с появившейся в СМИ информацией, что совет сборной Польши был инициатором смены игрока, исполняющего обязанности капитана национальной команды, Польская футбольная ассоциация решительно опровергает эти сообщения. Никакой встречи тренера Михала Пробежа с советом команды не было, и решение принимал единолично тренер», — говорится в заявлении пресс-службы сборной.

Михал Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. При нём поляки первыми вылетели с Евро-2024, тогда президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды.

36-летний Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, на его счету 85 голов. Он выступает за сборную с 2008 года.