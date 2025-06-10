Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин продолжат руководить «Ростовом»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин продолжат руководить клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что в стане ростовчан произойдёт глобальная перестройка.

Тандем продолжит принимать ключевые решения в клубе и полностью руководить спортивной составляющей и комплектованием команды.

Отметим, что ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтверждал информацию о своём уходе из клуба.

В минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков в 30 турах.