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Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин продолжат руководить «Ростовом»

Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин продолжат руководить «Ростовом»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин продолжат руководить клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что в стане ростовчан произойдёт глобальная перестройка.

Тандем продолжит принимать ключевые решения в клубе и полностью руководить спортивной составляющей и комплектованием команды.

Отметим, что ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтверждал информацию о своём уходе из клуба.

В минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков в 30 турах.

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