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Новичок «Локомотива» Комличенко раскрыл, почему не перешёл в «Спартак»

Новичок «Локомотива» Комличенко раскрыл, почему не перешёл в «Спартак»
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Новичок «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, почему принял предложение железнодорожников, хотя интерес к нему также проявлял «Спартак». По словам нападающего, красно-белые не сделали предложение вовремя, поэтому он дал согласие на переход в «Локо».

«Мы были близки [к соглашению] с «Локомотивом», хотя на тот момент ещё по рукам не ударили. Хотел рассмотреть все варианты. И тут появился «Спартак» — мы сразу же предупредили «Локо», хотели, чтобы клуб был в курсе. В конце мая мне позвонил Кахигао. Сказал, что «Спартак» хочет меня подписать. Мы тут же сообщили [«Локомотиву» и «Краснодару»], что готовы выслушать это предложение, а после дадим окончательный ответ. Попросили три дня.

Время прошло, «Спартак» молчал. Нужно было уже давать ответ. В итоге вечером созвонились со спортивным директором «Локомотива» и главным тренером, я сказал, что выбираю «Локо». Жмём руки, выдыхаем. «Спартаку» агент ответил, что мы ждали, но предложений не поступило — поэтому выбрали «Локомотив», — приводит слова Комличенко «Спорт-экспресс».

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