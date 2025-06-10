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Нападающий ЦСКА Глебов назвал топ-3 молодых игроков в европейском футболе

Нападающий ЦСКА Глебов назвал топ-3 молодых игроков в европейском футболе
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19-летний вингер московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов назвал тройку лучших молодых футболистов в европейских чемпионатах. Он выделил Ламина Ямаля из «Барселоны», а также двух игроков «ПСЖ» - Дезире Дуэ и Жоау Невеша.

«Конечно, очевидно, что это Ламин Ямаль, тот же Дезире Дуэ, который сейчас творил в Лиге чемпионов. А третьим назову Жоау Невеша из «ПСЖ». Он такой молодой, но уже опытный, провёл не один сезон в большой лиге. Своей физической формой он показывает, что готов претендовать на большие места в Европе — вот выиграл Лигу чемпионов», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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