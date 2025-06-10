Комличенко: Станкович уверял, что я буду лидером «Спартака». Сумасшедший прессинг!

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, как главный тренер «Спартака» Деян Станкович пытался уговорить его на переход в стан красно-белых.

«Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян Станкович! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.

Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы всё обсудили — с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак» активно зовёт, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально», — цитирует Комличенко «Спорт-экспресс».