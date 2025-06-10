Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Бутта Магомедов продолжит карьеру в «Факеле»

Игрок «Химок» Бутта Магомедов продолжит карьеру в «Факеле»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов продолжит карьеру в воронежском «Факеле». Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

В минувшем сезоне 27-летний Магомедов провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Факел» по итогам прошлого сезона занял последнее место в РПЛ с 18 очками в 30 турах. Следующий сезон воронежская команда начнёт в Первой лиге.

Ранее стало известно, что подмосковные «Химки» уведомили арбитражный суд о намерении подать заявление о признании клуба банкротом. Об этом следует из данных «Федресурса». «Химки» заняли 12-е место по итогам прошлого сезона, но на прошлой неделе клубу отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. Поданная клубом апелляция была отклонена.

Материалы по теме
Официально
«Факел» объявил о приходе в клуб двух новых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android