Игрок «Химок» Бутта Магомедов продолжит карьеру в «Факеле»

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов продолжит карьеру в воронежском «Факеле». Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

В минувшем сезоне 27-летний Магомедов провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Факел» по итогам прошлого сезона занял последнее место в РПЛ с 18 очками в 30 турах. Следующий сезон воронежская команда начнёт в Первой лиге.

Ранее стало известно, что подмосковные «Химки» уведомили арбитражный суд о намерении подать заявление о признании клуба банкротом. Об этом следует из данных «Федресурса». «Химки» заняли 12-е место по итогам прошлого сезона, но на прошлой неделе клубу отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. Поданная клубом апелляция была отклонена.