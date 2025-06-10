Спортдиректор «Барселоны» Деку рассказал, в какой линии команда нуждается в усилении

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку назвал, в какой линии сине-гранатовые нуждаются в усилении.

«Позиции для усиления летом? Мы считаем, что состав хорошо сбалансирован, как в защите, так и в полузащите. У нас есть игроки, которые всё ещё растут и развиваются — например, Гави, который восстанавливается после травмы. После полной предсезонки мы ожидаем, что он вернётся ещё сильнее в следующем сезоне. У нас есть Марк Берналь, который получил травму в начале сезона, а также Рональд Араухо и Дани Ольмо, и мы работаем над тем, чтобы они больше не получили травм.

Что касается линии атаки, это будет зависеть от того, что мы сможем сделать на рынке, но это может быть единственная линия, которая, как мы видим, нуждается в одном или двух игроках», — приводит слова Деку Barca Universal.