«Сразу сказал, что в «Краснодар» не хочу». Комличенко — о выборе «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко высказался о выборе нового клуба. У него были предложения от «Краснодара» и «Спартака», но игрок решил перейти в стан железнодорожников.

— Расскажи, когда появился вариант с «Локомотивом»? Я знаю, что несколько окон такое было. И какие вообще твои были мысли?

— Да, несколько окон, правильно говоришь. Был интерес, были какие-то разговоры, но прям конкретики супер не было. А прям конкретика появилась вот сейчас в мае. После интереса «Краснодара» появился «Локомотив». И я сначала не верил, потому что думал, ну, наверное, опять разговоры, может быть, аренда, что-то ещё. Ну, агент позвонил, сказал: «Николай, так и так, там прям всё серьёзно. Вот у тебя два предложения, можно сказать, выбирай». Ну и всё. А я сразу сказал: «В «Краснодар» не хочу». Ну, я выбирал «Локомотив», — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе.