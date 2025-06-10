Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Глебов: Матвей Кисляк — один из самых скромных людей, которых я знаю

Игрок ЦСКА Глебов: Матвей Кисляк — один из самых скромных людей, которых я знаю
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением о своём одноклубнике Матвее Кисляке. В частности, он затронул тему человеческих качеств молодого полузащитника.

«Если честно, Матвей — один из самых скромных людей, которых я знаю. Это даже Марко отмечал. Помню, была игра с «Локомотивом», мы сыграли 2:2. Шёл сильный дождь, кто-то поехал с командой на автобусе, а он говорит, что ему быстрее на метро будет. Пошёл в дождь до метро, хотя может вызвать себе такси в любое время. Он не зазнаётся, несмотря на всю похвалу, которая есть. Даже недавно выложили момент, где его называют лучшим игроком сезона, он говорит: «Да не прикалывайтесь». Это и есть показатель, какой он человек», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Позавтракал, поиграл в PlayStation, выиграли Кубок России». Самый быстрый в ЦСКА
Эксклюзив
«Позавтракал, поиграл в PlayStation, выиграли Кубок России». Самый быстрый в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android