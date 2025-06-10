Игрок ЦСКА Глебов: Матвей Кисляк — один из самых скромных людей, которых я знаю

19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением о своём одноклубнике Матвее Кисляке. В частности, он затронул тему человеческих качеств молодого полузащитника.

«Если честно, Матвей — один из самых скромных людей, которых я знаю. Это даже Марко отмечал. Помню, была игра с «Локомотивом», мы сыграли 2:2. Шёл сильный дождь, кто-то поехал с командой на автобусе, а он говорит, что ему быстрее на метро будет. Пошёл в дождь до метро, хотя может вызвать себе такси в любое время. Он не зазнаётся, несмотря на всю похвалу, которая есть. Даже недавно выложили момент, где его называют лучшим игроком сезона, он говорит: «Да не прикалывайтесь». Это и есть показатель, какой он человек», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.