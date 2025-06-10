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Николай Комличенко высказался о своём периоде карьеры в «Ростове»

Николай Комличенко высказался о своём периоде карьеры в «Ростове»
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Новый нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своём периоде карьеры в «Ростове». О переходе игрока было объявлено сегодня, 10 июня.

— Что скажешь о своём периоде в «Ростове»?
— Классно, душевно. Было всё вообще — коллектив, город, завёл друзей. Было супер!

— Повлияли ли на твоё решение слухи, что «Ростов» будет меняться?
— Ну не прям что из-за этого. Но это влияло на команду, на всех с негативной стороны. Ничего хорошего не было.

— Но сейчас появляются слухи, что изменений не будет.
— Опять слухи.

— Нет такого, что поспешил с уходом из «Ростова»?
— Нет. Точно нет, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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