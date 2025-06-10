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Кирилл Глебов сравнил себя с футболистом «Локомотива» Пиняевым

Кирилл Глебов сравнил себя с футболистом «Локомотива» Пиняевым
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19-летний вингер московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов сравнил себя с футболистом столичного «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Он отметил схожесть по антропометрическим данным и стилю игры в футбол.

— Недавно понял, что не могу так сразу найти тебе аналогию среди российских игроков. Помоги с этим.
— Думаю, это Серёга Пиняев, с которым мы по антропометрическим данным схожи. Эти взрывные действия, когда обыгрываешь не за счёт финтов, а резкими движениями — кидаешь и бежишь. В этом, наверное, есть какая-то схожесть, — сказал Кирилл Глебов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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