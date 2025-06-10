Азербайджан — Венгрия: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Азербайджана и Венгрии. Игра пройдёт на стадионе «Далга Арена» в Азербайджане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
Права на трансляцию товарищеских матчей в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Последний раз сборные Азербайджана и Венгрии встречались в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020, который состоялся в октябре 2019 года. В той игре венгерская национальная команда победила со счётом 1:0.
На текущий момент последний матч сборной Азербайджана состоялся 7 июня с Латвией. Встреча закончилась со счётом 0:0. Венгрия последний раз играла со Швецией (6 июня). Команда Марко Росси уступила со счётом 0:2.
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