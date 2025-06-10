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Азербайджан — Венгрия: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Азербайджана и Венгрии. Игра пройдёт на стадионе «Далга Арена» в Азербайджане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Последний раз сборные Азербайджана и Венгрии встречались в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020, который состоялся в октябре 2019 года. В той игре венгерская национальная команда победила со счётом 1:0.

На текущий момент последний матч сборной Азербайджана состоялся 7 июня с Латвией. Встреча закончилась со счётом 0:0. Венгрия последний раз играла со Швецией (6 июня). Команда Марко Росси уступила со счётом 0:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: