Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан — Венгрия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Азербайджан — Венгрия: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Азербайджана и Венгрии. Игра пройдёт на стадионе «Далга Арена» в Азербайджане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Права на трансляцию товарищеских матчей в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз сборные Азербайджана и Венгрии встречались в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020, который состоялся в октябре 2019 года. В той игре венгерская национальная команда победила со счётом 1:0.

На текущий момент последний матч сборной Азербайджана состоялся 7 июня с Латвией. Встреча закончилась со счётом 0:0. Венгрия последний раз играла со Швецией (6 июня). Команда Марко Росси уступила со счётом 0:2.

Материалы по теме
«Этот парень — посмешище». Гюлер — о конфликте с Собослаи

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android