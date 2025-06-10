Сотрудники «Химок» продолжают ходить на работу, несмотря на снятие клуба с РПЛ

Часть сотрудников ФК «Химки» продолжает посещать офис клуба, несмотря на снятие команды с Российской Премьер-Лиги и начавшуюся процедуру банкротства. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе.

«Трудовая деятельность сотрудников «Химок» официально приостановлена. Клуб разослал нам уведомительное письмо, согласно которому предприятие перешло в режим простоя. Тем не менее часть сотрудников продолжает ходить на работу, так как остаются некоторые технические моменты. Юридически мы ещё существуем. Больше пока ничего не происходит», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник в клубе.