Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сотрудники «Химок» продолжают ходить на работу, несмотря на снятие клуба с РПЛ

Сотрудники «Химок» продолжают ходить на работу, несмотря на снятие клуба с РПЛ
Комментарии

Часть сотрудников ФК «Химки» продолжает посещать офис клуба, несмотря на снятие команды с Российской Премьер-Лиги и начавшуюся процедуру банкротства. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе.

«Трудовая деятельность сотрудников «Химок» официально приостановлена. Клуб разослал нам уведомительное письмо, согласно которому предприятие перешло в режим простоя. Тем не менее часть сотрудников продолжает ходить на работу, так как остаются некоторые технические моменты. Юридически мы ещё существуем. Больше пока ничего не происходит», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник в клубе.

Материалы по теме
«Химки» летят в «небесную лигу». Но за игроками теперь идут «Краснодар» и другие топы
«Химки» летят в «небесную лигу». Но за игроками теперь идут «Краснодар» и другие топы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android