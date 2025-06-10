«Ростов» обратился к Комличенко после его перехода в «Локомотив»

«Ростов» публично обратился к своему бывшему нападающему Николаю Комличенко, который сегодня, 10 июня, подписал контракт с «Локомотивом».

«Спасибо, Коля! Николай Комличенко перешёл в московский «Локомотив». За наш клуб Комли провёл 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач. Благодарим Николая и желаем успехов в новой команде!» — написала пресс-служба ростовчан.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл за «Ростов» 37 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее в СМИ возникали слухи, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является, «Спартак», ПФК ЦСКА и другие команды.