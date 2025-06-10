Николай Комличенко ответил, успеет ли восстановиться после сезона к началу сборов «Локо»

Новый нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко ответил, успеет ли он восстановиться после прошедшего сезона к началу сборов железнодорожников. Красно-зелёные выйдут из отпуска 20 июня.

— Сейчас у тебя очень длинный сезон. Это и финал Кубка, и сейчас сборная. Успеешь физически восстановиться к сборам?

— Ну, постараюсь. Будет недельки две, я думаю. Мне нужно сейчас… У меня бытовые всякие вопросы, вещи перевезти, дети, семья. Всё это некоторые такие детали, которые нужно будет решить за неделю. Думаю, ну за неделю, ещё одна неделя останется, я думаю, успею куда-нибудь слетать, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе.