Игрок ЦСКА Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком

19-летний футболист московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком. В матче за главный еврокубок встретились «ПСЖ» и «Интер». Игра завершилась в пользу французского клуба со счётом 5:0.

— Кстати, финал ЛЧ был накануне вашего матча с «Ростовом». Удалось посмотреть?

— Да, мы вместе с Матвеем Кисляком сидели, смотрели, обсуждали. Ему тоже нравится наблюдать. Например, он симпатизирует Витинье, а я больше наблюдал за Дуэ — по позициям. Обсуждали, что Дуэ может любого обыграть, а Витинья выдать передачу. Так и получилось, что один отдал голевой пас, а другой с него забил. Порадовались друг за друга, что игроки, которые нам нравятся, сделали этот гол, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.