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Игрок ЦСКА Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком

Игрок ЦСКА Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком
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19-летний футболист московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком. В матче за главный еврокубок встретились «ПСЖ» и «Интер». Игра завершилась в пользу французского клуба со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

— Кстати, финал ЛЧ был накануне вашего матча с «Ростовом». Удалось посмотреть?
— Да, мы вместе с Матвеем Кисляком сидели, смотрели, обсуждали. Ему тоже нравится наблюдать. Например, он симпатизирует Витинье, а я больше наблюдал за Дуэ — по позициям. Обсуждали, что Дуэ может любого обыграть, а Витинья выдать передачу. Так и получилось, что один отдал голевой пас, а другой с него забил. Порадовались друг за друга, что игроки, которые нам нравятся, сделали этот гол, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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