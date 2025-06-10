Игрок ЦСКА Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком

19-летний футболист московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как смотрел финал Лиги чемпионов вместе с Матвеем Кисляком. В матче за главный еврокубок встретились «ПСЖ» и «Интер». Игра завершилась в пользу французского клуба со счётом 5:0.
— Кстати, финал ЛЧ был накануне вашего матча с «Ростовом». Удалось посмотреть?
— Да, мы вместе с Матвеем Кисляком сидели, смотрели, обсуждали. Ему тоже нравится наблюдать. Например, он симпатизирует Витинье, а я больше наблюдал за Дуэ — по позициям. Обсуждали, что Дуэ может любого обыграть, а Витинья выдать передачу. Так и получилось, что один отдал голевой пас, а другой с него забил. Порадовались друг за друга, что игроки, которые нам нравятся, сделали этот гол, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
- 10 июня 2025
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