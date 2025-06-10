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Стали известны подробности переговоров «Зенита» и Осипенко — источник

Стали известны подробности переговоров «Зенита» и Осипенко — источник
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко может продолжить карьеру в «Зените». Игрок ведёт переговоры с санкт-петербургским клубом. Стороны обсуждают потенциальный контракт сроком на три года, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Осипенко был близок к согласованию контракта с «Динамо». Московский клуб предлагал ему зарплату около € 1,5 млн в год.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн. В Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу жёлто-синие уступили московскому ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

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