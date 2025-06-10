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Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для перехода в «Локомотив»

Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для перехода в «Локомотив»
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Полузащитник Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для возможного перехода в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны при этом продолжают обсуждать потенциальное сотрудничество. Если договорятся, то контракт будет подписан на три года.

Последним клубом Бакаева был «Зенит», к которому он присоединился 15 июня 2022 года. Осенью 2023 года он был арендован клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, после чего отправился ещё в одну аренду — в «Химки».

Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три результативные передачи в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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