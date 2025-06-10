Дмитрий Сенников сравнил Комличенко и Дзюбу времён «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников сравнил нового нападающего москвичей Николая Комличенко и форварда «Акрона» Артёма Дзюбу времён выступлений за железнодорожников.

«Комличенко провёл хороший год в «Ростове», там он был настоящим лидером. А «Локомотиву» однозначно нужен был нападающий, потому что Сулейманов и Воробьёв играют нестабильно. Хотя Дмитрий последнюю часть чемпионата провёл отлично. Комличенко подходит к варианту игры времён Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, но в техническом плане в меньшей степени, хотя исполнительское мастерство у Николая хорошее. Воробьёв потехничнее, а у Сулейманова большой объём, но никак не может закрепиться», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.