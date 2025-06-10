Сенников: в «Спартаке» Комличенко конкурировал бы с Угальде — адекватно оценил свои шансы

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников отреагировал на переход Николая Комличенко в «Локомотив». Нападающий выбрал вариант с железнодорожниками, хотя имел возможность перейти в «Спартак».

«Что касается отказа Комличенко перейти в «Спартак», он понимает, что уже не очень молодой футболист, там придётся конкурировать с игроками, которые стоят больше 10 млн. Комличенко разумно поступил, он же хочет играть, а не просто быть в обойме. Только не знаю, сможет ли он бороться за чемпионство с «Локомотивом», смотря какие амбиции у клуба. Например, «Ростов» никогда за это не боролся.

Николай — опытный футболист. Кто бы тебе лично ни звонил, если плюс-минус одинаковые зарплаты, то надо понимать, где ты больше нужен. Думаю, для него «Локомотив» лучше «Спартака». «Локо» играет три года одинаково по одной схеме, ещё с приходом Дзюбы. С кем Комличенко бы конкурировал в «Спартаке» — Угальде и Гарсией? Где он играл бы? Он, наверное, адекватно расценивает свои шансы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.