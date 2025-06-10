Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деку рассказал, почему считает ошибкой переход Витора Роке в «Барселону»

Деку рассказал, почему считает ошибкой переход Витора Роке в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку подробно рассказал, почему считает переход бразильского нападающего Витора Роке в январе 2024 года ошибкой. На данный момент форвард выступает за «Палмейрас».

«Он прибыл раньше, чем планировалось, по просьбе Хави. Лично я считаю, что его приход в январе был ошибкой, но в то время у нас не было много альтернатив. Изначально планировалось, что он присоединится летом 2024 года, и я думаю, что ранний приход в итоге навредил ему. Вот где вступают в игру высокие требования «Барселоны». Если вы слишком сосредоточены на внешнем шуме или прессе, это может повлиять на вашу игру.

Его первые шесть месяцев были не очень хорошими, и я также считаю, что клуб и тренерский состав не смогли определить и решить проблемы, с которыми он столкнулся, будь то с точки зрения адаптации или психологии. Мы не смогли поддержать его так, как должны были.

В «Барсе» тренеры всегда консультируются по поводу подписаний. Именно Хави принял решение о его раннем подписании, чтобы дать ему больше времени на адаптацию. Но такова реальность футбола. Переезд в Европу никогда не бывает лёгким, а когда это клуб вроде «Барселоны» или «Реала» — ещё сложнее», — приводит слова Деку Barca Universal.

Материалы по теме
«Хорошо для всех». Деку высказался о несостоявшемся возвращении Месси в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android