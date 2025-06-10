Деку рассказал, почему считает ошибкой переход Витора Роке в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку подробно рассказал, почему считает переход бразильского нападающего Витора Роке в январе 2024 года ошибкой. На данный момент форвард выступает за «Палмейрас».

«Он прибыл раньше, чем планировалось, по просьбе Хави. Лично я считаю, что его приход в январе был ошибкой, но в то время у нас не было много альтернатив. Изначально планировалось, что он присоединится летом 2024 года, и я думаю, что ранний приход в итоге навредил ему. Вот где вступают в игру высокие требования «Барселоны». Если вы слишком сосредоточены на внешнем шуме или прессе, это может повлиять на вашу игру.

Его первые шесть месяцев были не очень хорошими, и я также считаю, что клуб и тренерский состав не смогли определить и решить проблемы, с которыми он столкнулся, будь то с точки зрения адаптации или психологии. Мы не смогли поддержать его так, как должны были.

В «Барсе» тренеры всегда консультируются по поводу подписаний. Именно Хави принял решение о его раннем подписании, чтобы дать ему больше времени на адаптацию. Но такова реальность футбола. Переезд в Европу никогда не бывает лёгким, а когда это клуб вроде «Барселоны» или «Реала» — ещё сложнее», — приводит слова Деку Barca Universal.