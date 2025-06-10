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Нападающий ЦСКА Глебов выделил трёх лучших футболистов сезона в РПЛ

Нападающий ЦСКА Глебов выделил трёх лучших футболистов сезона в РПЛ
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19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов обозначил трёх лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Он выделил одноклубника Матвея Кисляка, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Если смотреть на весь сезон, 100% хотел бы отметить Матвея Кисляка из-за его вклада в то, что мы сделали весной. Он точно один из двух или трёх самых значимых игроков команды. Конечно, Лёха Батраков, который набрал какую-то сумасшедшую статистку для своего возраста. А третий — Даку. Без него бы «Рубин» не сделал то, что смог», — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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