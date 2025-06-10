В новом контракте Батракова и «Локо» есть отступные, известны детали прописанной суммы

Сумма отступных для европейских клубов в новом контракте Алексея Батракова с московским «Локомотивом» равняется € 20 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Однако по условиям нового контракта 20% от этой суммы (€ 4 млн) в случае активации отступных получает сторона игрока. Также у стороны игрока есть возможность отказаться от своей доли. Таким образом, фактическая сумма отступных составляет € 16 млн. А через сезон она снизится до € 15 млн.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.