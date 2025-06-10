Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В новом контракте Батракова и «Локо» есть отступные, известны детали прописанной суммы

В новом контракте Батракова и «Локо» есть отступные, известны детали прописанной суммы
Аудио-версия:
Комментарии

Сумма отступных для европейских клубов в новом контракте Алексея Батракова с московским «Локомотивом» равняется € 20 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Однако по условиям нового контракта 20% от этой суммы (€ 4 млн) в случае активации отступных получает сторона игрока. Также у стороны игрока есть возможность отказаться от своей доли. Таким образом, фактическая сумма отступных составляет € 16 млн. А через сезон она снизится до € 15 млн.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Зарплата — больше чем в два раза, а что с отступными? Детали нового контракта Батракова
Эксклюзив
Зарплата — больше чем в два раза, а что с отступными? Детали нового контракта Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android