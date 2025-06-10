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Нападающий ЦСКА Глебов: очень нравится Доку из «Ман Сити» — это то, как я хочу играть

Нападающий ЦСКА Глебов: очень нравится Доку из «Ман Сити» — это то, как я хочу играть
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19-летний вингер московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов назвал футбольный ориентир. Он выделил флангового нападающего «Манчестер Сити» Жереми Доку. Глебов признался, что хочет играть так же, как бельгиец.

«Мне очень нравится Доку из «Манчестер Сити». Это именно то, как я хочу играть. Он вроде не обыгрывает, но вроде и делает это. То есть он ничего не делает, но всегда имеет преимущество над соперником. Ему не надо ничего лишнего исполнять — просто кидает мяч и убегает от всех, потому что знает, что умеет это», — сказал Кирилл Глебов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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