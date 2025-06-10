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В РФС сообщили, что на проведение матча за Суперкубок претендуют пять городов

В РФС сообщили, что на проведение матча за Суперкубок претендуют пять городов
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что на проведение Суперкубка России по футболу претендуют пять городов. В матче за трофей сыграют «Краснодар», ставший чемпионом страны, и ЦСКА, одержавший победу в Кубке.

«До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры. Вчера закончился приём заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

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