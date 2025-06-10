Гладилин предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, почему нападающий сборной России Николай Комличенко выбрал перейти в «Локомотив», а не в «Спартак».

«Не знаю, действительно ли Станкович уговаривал Комличенко перейти в «Спартак». Считаю, что в «Локомотиве» у Николая будет свободно место центрального нападающего — он 100% будет играть. Станкович за этот сезон уже изучил тех, кто ему нужен. Но в «Спартаке» два сильных иностранных нападающих, поэтому Комличенко не гарантирована игровая практика. Николай хочет играть — он не просто так ушёл из «Ростова», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.