Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Гладилин предположил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, почему нападающий сборной России Николай Комличенко выбрал перейти в «Локомотив», а не в «Спартак».

«Не знаю, действительно ли Станкович уговаривал Комличенко перейти в «Спартак». Считаю, что в «Локомотиве» у Николая будет свободно место центрального нападающего — он 100% будет играть. Станкович за этот сезон уже изучил тех, кто ему нужен. Но в «Спартаке» два сильных иностранных нападающих, поэтому Комличенко не гарантирована игровая практика. Николай хочет играть — он не просто так ушёл из «Ростова», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android