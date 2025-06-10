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Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался о зарплате 17-летнего Ламина Ямаля

Спортдиректор «Барселоны» Деку высказался о зарплате 17-летнего Ламина Ямаля
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о нападающем клуба Ламине Ямале, а также ответил на вопрос о финансовых условиях по новому контракту 17-летнего футболиста. Ранее в СМИ появилась информация, что испанский футболист теперь зарабатывает около € 15 млн в год.

«Ламин Ямаль — это тот игрок, который появляется раз в несколько лет. Он не только обладает мастерством, но и большой зрелостью для своего возраста.

Новый контракт? Неважно, 17, 27 или 30 лет Ламину. Мы должны проявлять одинаковое уважение ко всем. Игрок продлевает свой контракт и оценивается на основе того, что он предлагает клубу. Неважно, 17 ему или 18. Важно то, как он играет. Я считаю, что Ламин Ямал превосходно справляется со своей ситуацией, и он показал, что обладает умственными способностями, необходимыми для преодоления этой ситуации», — приводит слова Деку Barca Universal.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года.

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