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Игрок ЦСКА Глебов: смотрел все матчи финала Кубка Гагарина — надеялся, что успею попасть

Игрок ЦСКА Глебов: смотрел все матчи финала Кубка Гагарина — надеялся, что успею попасть
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19-летний вингер московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов признался, что увлекается хоккеем.

— Тебе интересен хоккей? В этом году «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина.
— Да, я все матчи финальной серии смотрел, болел. Надеялся, что серия затянется, может быть, как-нибудь на финал успею. Жаль, не получилось. Когда я только приехал в Челябинск в 2012 году, «Трактор» тоже был в финале Кубка Гагарина, с «Динамо» играли, но уступили. И спустя 13 лет снова финал. Это отличный результат для «Трактора», Челябинска. Как мне рассказывают друзья, родители, в городе происходило что-то невероятное. Болели все, плакатами завесили город. Если так говорить, то Челябинск всё-таки больше хоккейный город, хотя и футбольная команда претендует на выход в Первую лигу, — сказал Глебов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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