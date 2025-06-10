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Гришин: правильно, что ЦСКА ведёт переговоры с Личкой — он ставит зрелищный футбол

Гришин: правильно, что ЦСКА ведёт переговоры с Личкой — он ставит зрелищный футбол
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Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на новость о переговорах ПФК ЦСКА с чешским тренером Марцелом Личкой.

«ЦСКА нужно быстрее найти нового главного тренера, потому что сезон уже начнётся через месяц. Нужен тренер, который знает футболистов и команду. Я много раз говорил, что Личка — это хороший тренер, который ставит атакующий футбол. Это подтвердила работа в «Оренбурге» и «Динамо». С динамовцами были проблемы с обороной, но у них слабее футболисты по качеству в защите, а в ЦСКА играют Мойзес, Роша, Дивеев и Гаич.

У Лички не должно возникнуть проблем с обороной в ЦСКА. Глупо спорить, что он ставит хороший и зрелищный футбол в атаке. Если ЦСКА действительно ведёт с Личкой переговоры, это правильно — у него очень хороший футбол. Однако я всегда говорю, что пока рано говорить, если нет детальной информации. Но чем быстрее клуб найдёт тренера, тем лучше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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