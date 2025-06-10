Transfermarkt уменьшил рыночную стоимость Антона Миранчука

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в швейцарской Суперлиге. Рыночная стоимость российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука уменьшилась на € 500 тыс. и в данный момент оценивается в € 2,5 млн.

29-летний футболист присоединился к «Сьону» в сентябре 2024 года в качестве свободного агента. В сезоне-2024/2025 Миранчук принял участие в 24 матчах швейцарской Суперлиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 1394 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.