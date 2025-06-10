Абрамович заявил, что больше никогда не хочет быть президентом футбольного клуба

Бывший президент «Челси» Роман Абрамович заявил, что больше не хочет становиться владельцем ни одного из футбольных клубов.

«Может быть, однажды я смогу пойти на игру «Челси» и попрощаться с клубом как следует, но не более того. Меня больше не интересует никакая работа в футбольном клубе. Я мог бы помогать академиям и молодёжи, мог бы предоставлять возможность играть в футбол людям из неблагополучных семей, если бы появилась инициатива, способная что-то изменить в этом направлении. Но если мы говорим о роли владельца, президента или руководителя футбольного клуба, я с этим покончил», — приводит слова Абрамовича RMC Sport.

58-летний российский предприниматель Роман Абрамович, который по-прежнему находится под санкциями правительства Великобритании, продал «Челси» за £ 2,5 млрд в 2022 году американскому консорциуму Todd Boehly и Clearlake Capital.