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Абрамович заявил, что больше никогда не хочет быть президентом футбольного клуба

Абрамович заявил, что больше никогда не хочет быть президентом футбольного клуба
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Бывший президент «Челси» Роман Абрамович заявил, что больше не хочет становиться владельцем ни одного из футбольных клубов.

«Может быть, однажды я смогу пойти на игру «Челси» и попрощаться с клубом как следует, но не более того. Меня больше не интересует никакая работа в футбольном клубе. Я мог бы помогать академиям и молодёжи, мог бы предоставлять возможность играть в футбол людям из неблагополучных семей, если бы появилась инициатива, способная что-то изменить в этом направлении. Но если мы говорим о роли владельца, президента или руководителя футбольного клуба, я с этим покончил», — приводит слова Абрамовича RMC Sport.

58-летний российский предприниматель Роман Абрамович, который по-прежнему находится под санкциями правительства Великобритании, продал «Челси» за £ 2,5 млрд в 2022 году американскому консорциуму Todd Boehly и Clearlake Capital.

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