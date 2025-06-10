Иван Таранов: по Личке в ЦСКА есть опасения, но Николич поделился своими наработками

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов отреагировал на новость о переговорах армейцев с чешским тренером Марцелом Личкой, ранее возглавлявшим московское «Динамо».

«Знать бы расширенный список кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Если бы этот список был, мы могли бы сравнить и выбрать лучший вариант. Но Личка — тренер, который имеет опыт работы в РПЛ и понимает её изнутри. С «Динамо» он не добился выдающихся успехов, но на сегодняшний день это неплохой вариант.

Опасения всегда есть и будут с приходом новых тренеров. Но если рассудить с точки зрения логики, тот футбол и стиль, который создал Николич в ЦСКА, сразу не рухнет. Взаимопонимание есть, и оно должно сохраниться на какое-то время. Даже если кандидатура Лички утвердится, не думаю, что он сразу кардинально перестроит всю игру. Думаю, Николич и Личка общались друг с другом и Марко поделился каким-то наработками», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.