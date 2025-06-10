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Дмитрий Булыкин: Комличенко принесёт много пользы «Локомотиву»

Дмитрий Булыкин: Комличенко принесёт много пользы «Локомотиву»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на переход нападающего Николая Комличенко в московский «Локомотив».

«Пока очень хорошо оцениваю трансфер Комличенко в «Локомотив». Будет здоровая конкуренция, и сам Николай принесёт много пользы команде. Осталось посмотреть, как он будет себя мотивировать перед каждым матчем. Если это будет как минимум как в «Ростове», трансфер со всех сторон будет хорошим.

Если хочешь бороться за высокие места, нужно иметь пару дядек в команде, чтобы они тянули вперёд и не давали шанса на спад. Конечно, возрастных футболистов в команде не должно быть много. Но когда они есть, прибавляют мудрости, опыта и мотивации как на футбольном поле, так и в раздевалке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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